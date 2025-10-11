JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela
POGOTKOM smo dočekali predstojeći vikend.
Njega možete videti OVDE, a evo i današnjeg tiketa:
Subota
20.45 Srbija - Albanija 1 (1,80)
22.30 L. Litler - Dž. Klejton 1 (1,27)
22.38 Milvoki bruers - Čikago kabs 1 (1,72)
Ukupna kvota: 5,90
