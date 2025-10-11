TIP ostali sportovi

JUČE SMO PROŠLI! Evo današnjeg kladioničarskog koktela

ТИП редакција

11. 10. 2025. u 11:00

POGOTKOM smo dočekali predstojeći vikend.

Foto: Profimedia

Njega možete videti OVDE, a evo i današnjeg tiketa:

Subota

20.45 Srbija - Albanija 1 (1,80)

20.45 Estonija - Italija 2&2-5 (1,50)
22.30 L. Litler - Dž. Klejton 1 (1,27)
22.38 Milvoki bruers - Čikago kabs 1 (1,72)

Ukupna kvota: 5,90

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

