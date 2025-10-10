TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

10. 10. 2025. u 07:45

ZA ovaj četvrtak smo vam spremili predloge iz tenisa, košarke i fudbala.

FOTO: Profimedia

Petak

12.30 D. Medvedev - A. De Minor hendikep setova 1 (1,5) (1,57)

20.30 Olimpijakos - Dubai 1 (1,30)
20.45 Tzv Kosovo - Slovenija X2 (1,65)
20.45 Švedska - Švajcarska X2 (1,58)

Ukupna kvota: 5,30

