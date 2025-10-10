TIP ostali sportovi

BARSA ŽELI OSVETU: Valensija je slavila u ACB šampionatu

Marko Milosavljević

10. 10. 2025. u 15:13

BARSELONA i Valensija će odmeriti snage u trećem kolu Evrolige.

БАРСА ЖЕЛИ ОСВЕТУ: Валенсија је славила у АЦБ шампионату

Foto: EPA-EFE/Alejandro García

Ovi rivali su se sastali pre samo nekoliko dana u ACB šampionatu i Valensija je slavila na svom terenu rezultatom 93:81.

Najzaslužniji za trijumf je Darijus Tompson koji je imao učinak od 16 poena i 4 asistencije.

Nil Sako je takođe prikazao dobru partiju, Francuz je postigao  13 poena uz 4 skoka.

Vil Klajburn se istakao na suprotnoj strani sa 16 pogodaka, a dvocifreni su Para i Šengelija koji su kombinovalo dodali 22.

Verujemo da će večeras Barsa slaviti.

NAŠ TIP: Barselona - Valensija 1 (kvota 1,45)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJVEĆA LEPINA LJUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin

NAJVEĆA LEPINA LjUBAV: Pevačica 15 dana nije znala da je umro - "Bio je najbolji čovek u mom životu, pravi gospodin"