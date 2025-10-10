BARSA ŽELI OSVETU: Valensija je slavila u ACB šampionatu

BARSELONA i Valensija će odmeriti snage u trećem kolu Evrolige.

Foto: EPA-EFE/Alejandro García

Ovi rivali su se sastali pre samo nekoliko dana u ACB šampionatu i Valensija je slavila na svom terenu rezultatom 93:81.

Najzaslužniji za trijumf je Darijus Tompson koji je imao učinak od 16 poena i 4 asistencije.

Nil Sako je takođe prikazao dobru partiju, Francuz je postigao 13 poena uz 4 skoka.

Vil Klajburn se istakao na suprotnoj strani sa 16 pogodaka, a dvocifreni su Para i Šengelija koji su kombinovalo dodali 22.

Verujemo da će večeras Barsa slaviti.

NAŠ TIP: Barselona - Valensija 1 (kvota 1,45)

