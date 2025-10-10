KANAĐANIN IGRA STRAŠAN TENIS: Francuz je eliminisao kvalitetne rivale

FELIKS Ože-Alijasim i Artur Rinderkneh će odmeriti snage u četvrtfinalu Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Kanađanin igra sjajan tenisu poslednje vreme, u poslednjih devet mečeva pretrpeo je samo jedan poraz.

U Šangaju igra sjajan tenis, ostvario je tri pobede i još uvek nije izgubio set na turniru.

U prošlom kolu je lakše nego što se očekivalo izašao na kraj sa Lorencom Muzetijem iz Italije 2:0 (6:4,6:2).

Sa druge strane, Francuz je iz žreba elminisao Meedovića, Mikelsena, Zvereva i Lehečku.

Verujemo da će granica gemova biti prebačena.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,78)

