OBRAČUN BRAZILACA U KOLUMBIJI: Prva runda nam donosi zanimljiv duel

SEJBOT Vild i Dutra Da Silva će odmeriti snage u prvom kolu čelindžera u Kolumbiji.

Tijago je irač koji je sposoban da igra tenis na vrhunskom nivou, ali mentalna snaga je najslabiji segment u njegovoj igri.

U poslednje vreme je daleko ispod svog nivoa, pao je na rang listi i vezao sedam poraza.

Njegovog današnjeg protivnika smo posednji put gledali prošle nedelje u Buenos Ajresu kada je poražen u prvom kolu.

Očekuje nas zanimljiv duel i verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +20,5 (kvota 1,85)

