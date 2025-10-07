TIP ostali sportovi

OBRAČUN BRAZILACA U KOLUMBIJI: Prva runda nam donosi zanimljiv duel

Marko Milosavljević

07. 10. 2025. u 14:13

SEJBOT Vild i Dutra Da Silva će odmeriti snage u prvom kolu čelindžera u Kolumbiji.

FOTO: Tanjug/AP

Tijago je irač koji je sposoban da igra tenis na vrhunskom nivou, ali mentalna snaga je najslabiji segment u njegovoj igri.

U poslednje vreme je daleko ispod svog nivoa, pao je na rang listi i vezao sedam poraza.

Njegovog današnjeg protivnika smo posednji put gledali prošle nedelje u Buenos Ajresu kada je poražen u prvom kolu.

Očekuje nas zanimljiv duel i verujemo da će granica gemova u ovom duelu biti prebačena.

NAŠ TIP: +20,5 (kvota 1,85)

