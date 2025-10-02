TIP ostali sportovi

ON JE NAJKONSTANTNIJI IGRAČ U EVROLIGI: Vezenkov je u prvom kolu brojao do 24

Marko Milosavljević

02. 10. 2025. u 09:45

SAŠA Vezenkov je naš današnji izbor.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

Bugarin je sigurno najkonstantniji igrač u Evropi i retko kada u potpusnoti podbaci.

Ipak, da se i to dešava videli smo prošle godine na fajnal-foru kada je odigrao lošu utakmicu protiv Monaka i to je Pirejcse skupo koštalo.

Vezenkov je poznat kao igrač koji ne pravi mnogo driblinga, poene postiže iz dobre kretnjnj i zahvaljujući dobrom šutu.

Olimpijakos je u prošlom kolu savladao Baskoniju na gostujućem terenu, a Saša je brojao do 24.

Verujemo da će i danas blistati.

NAŠ TIP: Saša Vezenkov +19,5 (kvota 1,90) 

