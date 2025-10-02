TIP ostali sportovi

AMERIKANCU SE NE PIŠE DOBRO: Kinez voli da igra pred svojim navijačima

Marko Milosavljević

02. 10. 2025. u 09:01

KOVAČEVIĆ i Šang će se sastati u prvom kolu Šangaja.

FOTO: Tanjug/AP

Kineza smo gledali prošle nedelje u Pekingu, odigrao je dobar tenis, ali nije uspeo a stigne do trijumfa.

Poražen je od Artura Kazoa rezultatom 2:1 (0:6,7:6,7:5), u prvom setu je bio maestralan, kasnije je protivnik podigao nivo igre i gledali smo veliku borbu.

Šang voli da igra pred svojim navijačima i danas će biti motivisan da ih obraduje pobedom.

Amerikanac obožava da igra na betonu i to je podloga na kojoj beleži najbolje rezultate, međutim, aša procena je da se turnir danas za njega završava.

NAŠ TIP: Kovačević - Šang 2-2 (kvota 1,63)

