TIP ostali sportovi

PIREJCI SU PROŠLE SEZONE PODBACILI NA FAJNAL-FORU: Olimpijakos ponovo ima dominantan tim

Marko Milosavljević

30. 09. 2025. u 13:09

KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u prvom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja gostovati Baskoniji.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

Pirejvi su prošle godine bili najdominantnija ekipa u regularnom delu, ali nisu uspeli da odu do samog kraja.

Stigli su do fajnal-fora, ali nisu uspeli da se plasiraju u veliko finale, bolji od njih bio je Monako.

Saša Vezenkov je imao sjajne brojke i bio je najkonstantniji igrač u regularnom delu.

Ipak, u polufinalu je u potpunosti podbacio, a ostatak ekipe nije uspeo da iznese sav tereet.

Verujemo da će Olimpijakos zabeležiti pobedu u gostima na startu.

NAŠ TIP: Baskonija - Olimpijakos 2 (kvota 1,40)

