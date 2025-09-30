PIREJCI SU PROŠLE SEZONE PODBACILI NA FAJNAL-FORU: Olimpijakos ponovo ima dominantan tim
KOŠARKAŠI Olimpijakosa će u prvom kolu najelitnijeg evropskog takmičenja gostovati Baskoniji.
Pirejvi su prošle godine bili najdominantnija ekipa u regularnom delu, ali nisu uspeli da odu do samog kraja.
Stigli su do fajnal-fora, ali nisu uspeli da se plasiraju u veliko finale, bolji od njih bio je Monako.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Saša Vezenkov je imao sjajne brojke i bio je najkonstantniji igrač u regularnom delu.
Ipak, u polufinalu je u potpunosti podbacio, a ostatak ekipe nije uspeo da iznese sav tereet.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Verujemo da će Olimpijakos zabeležiti pobedu u gostima na startu.
NAŠ TIP: Baskonija - Olimpijakos 2 (kvota 1,40)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
BARSA JE ZADRŽALA KOSTUR TIMA: Srbin predvodi Hapoel!
30. 09. 2025. u 12:38
GOLEADA U NAJAVI: Kada igraju momci iz Frankfurta mreže se redovno tresu
30. 09. 2025. u 11:00
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
30. 09. 2025. u 10:30
RUSI SLAVE: Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
30. 09. 2025. u 12:50
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
SKANDAL! Fudbaler Crvene zvezde zbog alkohola izbačen iz tima
IZNENAĐUJUĆA vest stiže iz sveta fudbala.
30. 09. 2025. u 11:34
Komentari (0)