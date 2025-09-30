KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz fudbala i košarke.
Utorak
18.00 Dubai - Partizan oba tima postužu +82,5 poena (2,00)
21.00 Bode glimt - Totenhem 2&2-5 (2,95)
Ukupna kvota: 9,44
