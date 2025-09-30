TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

30. 09. 2025. u 10:00

ZA ovu nedelju smo vam spremili predloge iz fudbala i košarke.

FOTO: M. Vukadinović

Utorak

18.00 Dubai - Partizan  oba tima postužu +82,5 poena (2,00)

18.00 V. Micić +4,5 asistencija (1,60)
21.00 Bode glimt - Totenhem 2&2-5 (2,95)

Ukupna kvota: 9,44

