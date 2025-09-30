OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.
Utorak
11.00 Alkaraz - Fric +22,5 (2,00)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
18.00 Dubai - Partizan 2 (1,82)
18.00 Hapoel Tel Aviv - Barselona 1 (1,75)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kvota: 6,37
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
30. 09. 2025. u 07:00
OKRŠAJ AMERIKANACA: Fric je podigao formu
29. 09. 2025. u 07:56
SPLIT U ŠOKU: Stigli brojni navijači, nose zastavu "Krajina živi vječno!" (FOTO)
Najnovije vesti iz sporta šokirale su Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 17:25
USRED TENISKE SEZONE: Novak Đoković otišao u Hrvatsku
VEST da je preminuo čuveni teniski stručnjak Nikola Pilić pogodila je mnoge, a možda najviše njegovog najpoznatijeg đaka, Novaka Đokovića. Zbog toga je on rešio da, usred teniske sezone, ode - u Hrvatsku.
29. 09. 2025. u 13:05
KAKVA IZDAJA! Košarkaš Partizana potpisuje za Crvenu zvezdu
KOŠARKAŠKI zemljotres!
29. 09. 2025. u 12:40
Komentari (0)