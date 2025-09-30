TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak

Marko Milosavljević

30. 09. 2025. u 07:18

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih i košarkaških mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Utorak

11.00 Alkaraz - Fric +22,5 (2,00)

18.00 Dubai - Partizan 2 (1,82)

18.00 Hapoel Tel Aviv - Barselona 1 (1,75)

Kvota: 6,37

