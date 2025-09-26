PEKING: Evo predloga sa turnira u Kini
POSLE ponoći se igraju mečevi na turniru u Kini, a mi smo za vas spremili nove predloge.
Peking
9.00 Siner - Atman -19,5 (1,80)
14.30 Kazo - Menšik 1.set 1 (2,50)
Kvota: 4,50
