PEKING: Evo predloga sa turnira u Kini

Marko Milosavljević

26. 09. 2025. u 14:48

POSLE ponoći se igraju mečevi na turniru u Kini, a mi smo za vas spremili nove predloge.

Peking 

9.00 Siner - Atman -19,5 (1,80)

14.30 Kazo - Menšik 1.set 1 (2,50)

Kvota: 4,50

