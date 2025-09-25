RUSI SU U FINALU: Moskovljani rutinski izašli na kraj sa Zvezdom, Zenit preživeo dramu!
KOŠARKAŠI Zenita i CSKA Moskve se sastaju u finalu VTB kupa.
Iako su mnogi priželjkivali Crveniu zvezdu u finalu ovog takmičenja, do toga nije došlo.
Crveno-beli su prikazali lošu paritju na startu Kupa, a bolji od njih bio je moskovski CSKA.
Moskovljani su od starta meča nametnuli svoj tempo, a srpski predstvnik nije imao rešenja za uigrani sastav koji je godinama na okupu.
Melo Trimbl je dirigovao u napadu, Amerikanac je pravio mnogo problema protivničkoj odbrani.
Sa druge strane, ekipa Zenita je nakon zaostatka od 19 poena uspela da napravi preokret i savlada Dubai.
Verujemo da će Zenit i osvojiti ovo takmičenje.
NAŠ TIP: Zenit -CSKA 1 (kvota 2,15
Komentari (0)