RUSI SU U FINALU: Moskovljani rutinski izašli na kraj sa Zvezdom, Zenit preživeo dramu!

KOŠARKAŠI Zenita i CSKA Moskve se sastaju u finalu VTB kupa.

Screenshot / VK sport

Iako su mnogi priželjkivali Crveniu zvezdu u finalu ovog takmičenja, do toga nije došlo.

Crveno-beli su prikazali lošu paritju na startu Kupa, a bolji od njih bio je moskovski CSKA.

Moskovljani su od starta meča nametnuli svoj tempo, a srpski predstvnik nije imao rešenja za uigrani sastav koji je godinama na okupu.

Melo Trimbl je dirigovao u napadu, Amerikanac je pravio mnogo problema protivničkoj odbrani.

Sa druge strane, ekipa Zenita je nakon zaostatka od 19 poena uspela da napravi preokret i savlada Dubai.

Verujemo da će Zenit i osvojiti ovo takmičenje.

NAŠ TIP: Zenit -CSKA 1 (kvota 2,15

