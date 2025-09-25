TIP ostali sportovi

RUSI SU U FINALU: Moskovljani rutinski izašli na kraj sa Zvezdom, Zenit preživeo dramu!

Marko Milosavljević

25. 09. 2025. u 11:52

KOŠARKAŠI Zenita i CSKA Moskve se sastaju u finalu VTB kupa.

РУСИ СУ У ФИНАЛУ: Московљани рутински изашли на крај са Звездом, Зенит преживео драму!

Screenshot / VK sport

Iako su mnogi priželjkivali Crveniu zvezdu u finalu ovog takmičenja, do toga nije došlo.

Crveno-beli su prikazali lošu paritju na startu Kupa, a bolji od njih bio je moskovski CSKA.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Moskovljani su od starta meča nametnuli svoj tempo, a srpski predstvnik nije imao rešenja za uigrani sastav koji je godinama na okupu.

Melo Trimbl je dirigovao u napadu, Amerikanac je pravio mnogo problema protivničkoj odbrani.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Sa druge strane, ekipa Zenita je nakon zaostatka od 19 poena uspela da napravi preokret i savlada Dubai.

Verujemo da će Zenit i osvojiti ovo takmičenje.

NAŠ TIP: Zenit -CSKA 1 (kvota 2,15

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta