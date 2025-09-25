CRVENO-BELI SU PODBACILI: Dubai je pokazao veliki kvalitet!
KOŠARKAŠI Crvene zvezde će se sastati sa ekipom Dubaija u utakmici za treće mesto an VTB kupu.
Crveno-beli su se u polufinalu sastali sa ekipom CSKA, međutim, nisu dobro izgledali na terenu.
Moskovljani su od starta meča nametnuli svoj tempo, rano su stekli rezultatsku prednost koju su konstantno uvećavali.
Crveno-bele nije služio šut iza linije 6,75, imali su dosta otvorenih trojki koje nisu uspeli da ubacili.
Sa druge strane, tim iz Emirata je prikazao vrhunsku partiju protiv Zenita, međutim, nije uspeo da stigne do trijumfa, poražena je rezultatom 107:103,
Izabranici Jurice Golemca su bili bolji rival tokom većeg dela meča, ali u završnici su isputili veliku prednost.
Sastav Dubaija obećava, ekipa je napadački potentna i spremna je u svakom momentu da ubaci veliki broj poena.
NAŠ TIP: Crvena zvezda - Dubai +177,5 (kvota 1,85)
