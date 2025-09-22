TIP ostali sportovi

KORAČA KA FINALU: Muzeti opravdava ulogu prvog favorita

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 07:40

LORENCO Muzeti i Aleksandar Ševčenko će odmeriti snage u polufinalu Čengdua..

FOTO: Tanjug/AP

Italijana je na turrniru u Kini postavljen za prvog nosioca i za sada opravdava ulogu favorita.

U prvom kolu je savladao Dina Prižmića nakon tri odigrana seta, a zatim je srušio Nikoloza Basilašvilija.

Muzeti najbolje partije prkazuje na šljaci, ali njegov veliki napredak se vidi i na betonu.

Verujemo da će se plasirati u finale.

NAŠ TIP: Muzeti - Ševčenko 2:0 (kvota 1,60)

