KORAČA KA FINALU: Muzeti opravdava ulogu prvog favorita

LORENCO Muzeti i Aleksandar Ševčenko će odmeriti snage u polufinalu Čengdua..

FOTO: Tanjug/AP

Italijana je na turrniru u Kini postavljen za prvog nosioca i za sada opravdava ulogu favorita.

U prvom kolu je savladao Dina Prižmića nakon tri odigrana seta, a zatim je srušio Nikoloza Basilašvilija.

Muzeti najbolje partije prkazuje na šljaci, ali njegov veliki napredak se vidi i na betonu.

Verujemo da će se plasirati u finale.

NAŠ TIP: Muzeti - Ševčenko 2:0 (kvota 1,60)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA