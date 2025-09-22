TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

Marko Milosavljević

22. 09. 2025. u 07:15

REDAKCIJA Tipa vam je za danas spremila tiket sastavljen od teniskih mečeva.

ОСТАЛИ СПОРТОВИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

11.00 Nakašima - Tabilo 2:0 (2,27)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

11.30 Rojer - Mute 2-2 (1,92)

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kvota: 4,36

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo
Ostali sportovi

0 7

SRBIJA U NEVERICI: Angelina Topić u velikoj drami osvojila medalju na Svetskom prvenstvu i odlučila - ovo

Dala je sve od sebe, kiša ju je omela da se održi na drugoj poziciji u finalu Svetskog prvenstva, ali Angelina Topić ne očajava. Štaviše, iako je san o još sjajnijoj medalji raspršen u Tokiju, posle osvajanja bronze i to uz sjajno ostvarenje u vidu skoka od 197 centimetara (iz prvog pokušaja) najavljuje da joj tek sad ne pada na pamet da stane. Ovo je, zapravo, bio tek... početak.

21. 09. 2025. u 15:29

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!