ZA LJUBITELJE ODBOJKE: Tiket sastavljen od mečeva sa Svetskog prvenstva

ТИП редакција

17. 09. 2025. u 08:00

SPREMILI smo vam tri predloga za danas.

Foto: Profimedia

Svetsko prvenstvo za odbojkaše

11.30 SAD - Kuba ukupno poena +182,5 (1,88)

15.00 Slovenija - Nemačka 2 (2,00)
15.30 Japan - Libija hendikep setova 1 (-2,5) (1,45)

Ukupna kvota: 5,45

Kuba mora da juri pobedu protiv Amerikanaca kako ne bi bila eliminisana sa Svetskog prvenstva jer će Portugal gotovo sigurno savladati Kolubmiju, biće veoma zanimljivo ispratiti situaciju u ovoj grupi, moguće je da na kraju odlučuju set ili poen količnik, biće uzbudljivo i očekujemo dramu na susretu SAD i Kube.

Slovenija i Nemačka igraju direktan duel za mesto u osmini finala, prednost dajemo Grozeru i družini zbog promenljivog sastava "zmajčeka" na ovom turniru i nedostatuku bitnih igrača poput Možića i Čebulja.

Japan i Libija su završili učešće na Filipinima, ali časno će odigrati poslednji meč, očekujemo ubedljiv trijumf Japanaca koji jesu razočarali u prva dva kola, ali su daleko kvalitetnija ekipa od Libije.

