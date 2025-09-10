ON JE PRVA OPCIJA U NAPADU: Vagner je nezaustavljiv kada pronađe svoj ritam
FRANC Vagner je naš današnji izbor.
Vagner je igrač koji se ne može u potpunosti zausaviti, pitanje je samo na koliko poena može protivnička ekipa da ga limitira.
Igrač Orlanda pravi veliku prednost na terenu i samo njegovo prisustvo na parketu otvara dosta više prostora ostalim saigračima.
Franc je uz Denisa Šrudera prva opsija u napadu, a čitava ekipa igra u njihovom ritmu.
Verujemo da će danas biti na visini zadatka i prebaciti granicu.
NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,90)
