ON JE PRVA OPCIJA U NAPADU: Vagner je nezaustavljiv kada pronađe svoj ritam

FRANC Vagner je naš današnji izbor.

FOTO: Profimedia

Vagner je igrač koji se ne može u potpunosti zausaviti, pitanje je samo na koliko poena može protivnička ekipa da ga limitira.

Igrač Orlanda pravi veliku prednost na terenu i samo njegovo prisustvo na parketu otvara dosta više prostora ostalim saigračima.

Franc je uz Denisa Šrudera prva opsija u napadu, a čitava ekipa igra u njihovom ritmu.

Verujemo da će danas biti na visini zadatka i prebaciti granicu.

NAŠ TIP: +22,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA