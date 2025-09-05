TIP ostali sportovi

JU-ES OPEN: Ko će u finale poslednjeg grend slema?

Marko Milosavljević

05. 09. 2025. u 12:18

DANAS se igraju polufinalni mečevi u Njujorku, a mi smo za vas spremili još jedan tiket.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Ju-Es open

21.00 Đoković - Alkaraz 1.set 1 (2,60)

1.00 Siner - Ože-Alijasim -32,5 (1,60)

Kvota: 4,16

