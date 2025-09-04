ON JE NAJISKUSNIJI IGRAČ U TIMU: Košarkaš Panatinaikosa je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi
KOSTAS Slukas je takođe naš izbor.
Grci imaju dobru prvu petorku, ali igrači koji ulaze sa klupe ne donose dovoljan kvelitet.
Najiskusniji igrač u timu je Kostas Slukas, igrač Panatinaikosa je u poznim igračkim godinama, ali još uvek je jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.
Njegova reprezentacija je u prošlom kolu poražena od Bosne i Hercegovine rezultatom 77:80, a on je posigao 15 poena i podelio 8 asistencija.
Verujemo da će i večeras biti na visini zadaka.
NAŠ TIP: +9,5 (kvota 1,98)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
PROTIV ITALIJE JE POSTIGAO SAMO JEDAN POEN: Ernangomez može mnogo bolje
04. 09. 2025. u 12:28
SLOVENCI SU POLOVIČNI: Izrael je pokazao kvalitet
04. 09. 2025. u 08:15
NURKIĆ I EKIPA SRUŠILI GRKE: Gruzija je favorit u današnjem duelu
04. 09. 2025. u 08:45
SRBIJA GLEDA I NE VERUJE! Evo šta su navijači Zvezde uradili za navijača Partizana!
"Delije" i "grobari". Nebo i zemlja. Nespojivo. Suprotno. Tako je bar to obično. Ali, ovo nisu obična vremena. I, priča koja je pred vama, tome je svedok.
03. 09. 2025. u 18:58
"SRBIJA SE RASPALA ZA 24 SATA"! Sraman tekst Hrvata o Evrobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je prva četiri meča na Eurobasketu 2025. godine, na koji je stigla kao veliki favorit za osvajanje zlatne medalje.
03. 09. 2025. u 13:39
KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Svetislav Pešić povukao šokantan potez na Evrobasketu
OSTALA je Srbija bez Bogdana Bogdanovića, nije više izražen favorit za osvajanje Evrobasketa kao pre povrede kapitena, ali...
03. 09. 2025. u 06:28
Komentari (0)