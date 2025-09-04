TIP ostali sportovi

ON JE NAJISKUSNIJI IGRAČ U TIMU: Košarkaš Panatinaikosa je još uvek jedan od najboljih plejmejkera u Evropi

Marko Milosavljević

04. 09. 2025. u 12:44

KOSTAS Slukas je takođe naš izbor.

FOTO: FIBA.Basketball

Grci imaju dobru prvu petorku, ali igrači koji ulaze sa klupe ne donose dovoljan kvelitet.

Najiskusniji igrač u timu je Kostas Slukas, igrač Panatinaikosa je u poznim igračkim godinama, ali još uvek je jedan od najboljih plejmejkera u Evropi.

Njegova reprezentacija je u prošlom kolu poražena od Bosne i Hercegovine rezultatom 77:80, a on je posigao 15 poena i podelio 8 asistencija.

Verujemo da će i večeras biti na visini zadaka.

NAŠ TIP: +9,5 (kvota 1,98)

