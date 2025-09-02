POLJACI BEZ PORAZA: Bivši igrač Partizana je oslonac tima

MATEUŠ Ponjitka je takođe naš izbor.

FOTO: EPA

Poljaci igraju sjajno na ovom šampionatu, za sada imaju maksimalni učinak i nalaze se na prvoj poziciji u grupi "D".

U prošlom kolu su savladali selekciju Islanda rezultatom 84:75, a Ponjitka je imao učinak od 18 poena, 8 skokova i 8 asistencija.

Mateuš je godina oslonac ovog tima, ima dosta loptu u rukama i trudi se da popunjava sve kolone.

Verujemo da će danas prebaciti granicu poena.

NAŠ TIP: +16,5 (kvota 1,99)

