JANIS NASTAVLJA U ISTOM RITMU: NBA zvezda predvodi saigrače!
DANAS vam predlažemo jednog igrača grčke reprezentacije.
Grčki internacionalac je propustio meč protiv Kipra jer je Vasilis Spanulis hteo da ga odmori.
Ipak, protiv Gruzije sa našao u sastavu i odigrao je 25 minuta, utakmicu je završio sa 27 postignutih poena, 8 skokova i 4 asistencije.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Janis je jedna od najvećih zvezda na ovov Evropskom prvenstvu i rezultati reprezentacije zavisiće isključivo od njegove igre.
Verujemo da će danas prebaciti granicu.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: +29,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
LAK ZADATAK ZA ŠAMPIONE: Ekipa iz LA diže formu pred plej-of
02. 09. 2025. u 11:30
LAK POSAO ZA FRANCUZE: "Trikolori" su u prošlom kolu pretrpeli poraz
02. 09. 2025. u 10:08
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za utorak
02. 09. 2025. u 07:25
DONČIĆ SAM NOSI SLOVENCE: "Zmajčeki" stigli do prvog trijumfa
02. 09. 2025. u 07:40
"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.
01. 09. 2025. u 15:24
KONOR MEKGREGOR SE ODSEKAO OD STRAHA U CRNOJ GORI! Čuveni borac pobegao glavom bez obzira (VIDEO)
Konor Mekgregor, jedan od najpoznatijih MMA boraca svih vremena, Irac koji se proslavio borbama u Ultimejt fajt šampionatu (UFC) pamtiće svoj dolazak u Crnu Goru dok je živ.
01. 09. 2025. u 16:16
ŠTA ĆE REĆI NIKOLA JOKIĆ? Stigle katastrofalne vesti u Rigu, a onda...
POSLE povrede Bogdana Bogdanovića moraće Nikola Jokić da zasuče rukave kao nikada pre kako bi Srbiju odveo do medalje.
01. 09. 2025. u 10:14
Komentari (0)