JANIS NASTAVLJA U ISTOM RITMU: NBA zvezda predvodi saigrače!

DANAS vam predlažemo jednog igrača grčke reprezentacije.

FOTO: FIBA.Basketball

Grčki internacionalac je propustio meč protiv Kipra jer je Vasilis Spanulis hteo da ga odmori.

Ipak, protiv Gruzije sa našao u sastavu i odigrao je 25 minuta, utakmicu je završio sa 27 postignutih poena, 8 skokova i 4 asistencije.

Janis je jedna od najvećih zvezda na ovov Evropskom prvenstvu i rezultati reprezentacije zavisiće isključivo od njegove igre.

Verujemo da će danas prebaciti granicu.

NAŠ TIP: +29,5 (kvota 1,90)

