MOŽE LI MARKANEN DA DOMINIRA PROTIV ORGANIZOVANE EKIPE? Litvanci imaju veći kvalitet

LITVANIJA i Finska će odmeriti snage u četvrtom kolu grupe "B" na Evropskom prvenstvu.

FOTO: FIBA.Basketball

Litvnici su na startu šampionta savladali Veliku Britaniju, a zatim i Crnu Goru, međutim, protiv selekije Nemačke nisu mogli.

Iako si dobro otvorili meč, pogodili su nekoliko šuteva u prvoj četvrtini, ipaK, nisu mogli da zadrže taj ritam.

Veliki problem im je napravilo to što je Jonas Valančijunas rano ušao u problem sa ličnim greškama.

Sa druge strane, Finci su predvođeni Markanenom, ali postavlja se pitanje, da li će Lauri sam moći protiv daleko organizovanije ekipe od Švedske, Velike Britanije i Crne Gore.

Verujemo u pobedu Litvanaca.

NAŠ TIP: Finska - Litvanija 2 (kvota 1,65)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA