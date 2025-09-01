MOŽE LI MARKANEN DA DOMINIRA PROTIV ORGANIZOVANE EKIPE? Litvanci imaju veći kvalitet
LITVANIJA i Finska će odmeriti snage u četvrtom kolu grupe "B" na Evropskom prvenstvu.
Litvnici su na startu šampionta savladali Veliku Britaniju, a zatim i Crnu Goru, međutim, protiv selekije Nemačke nisu mogli.
Iako si dobro otvorili meč, pogodili su nekoliko šuteva u prvoj četvrtini, ipaK, nisu mogli da zadrže taj ritam.
Veliki problem im je napravilo to što je Jonas Valančijunas rano ušao u problem sa ličnim greškama.
Sa druge strane, Finci su predvođeni Markanenom, ali postavlja se pitanje, da li će Lauri sam moći protiv daleko organizovanije ekipe od Švedske, Velike Britanije i Crne Gore.
Verujemo u pobedu Litvanaca.
NAŠ TIP: Finska - Litvanija 2 (kvota 1,65)
