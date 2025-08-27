KARLITOS JE PROMENIO FRIZURU, ALI NE I IGRU: Španac nastavlja da melje
ALKARAZ i Beluči će odmeriti snage u drugom kolu Ju-Es opena.
Karlitos je u sa malo drugačijim stajlingom zaograo u Njujorku, kratko je ošišao kosu, ali to ga nije sprečilo da meč prvog kola rutinski reši u svoju korist.
Savladao je Rejlija Opelku nakon samo tri odigrana seta, konačan rezultat glasio je 3:0 (6:4,7:5,6:4).
Alkaraz ima običan da nešto sporije uđe u turnir, ali ovog puta to nije dozvolio, već je od samog starta bio na visini zadatka.
Sa današnjim protivnikom se nije susreo u profesionalnoj karijeri, te verujemo da će imati sitnih problema.
Naša procena je da će granica gemova biti probečana.
NAŠ TIP: +28,5 (kvota 1,60)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
"PANCERI" SU KANDIDATI ZA MEDALjU: Vagner i Šreder predvode Nemce
27. 08. 2025. u 09:20
JUČE SMO SE "BRZO" NAPLATILI! Evo današnjih goleada u prvom poluvremenu
27. 08. 2025. u 08:30
PORAZI GA NISU UZDRMALI: Fokina opravdava ulogu favorita
27. 08. 2025. u 09:55
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
CRVENA zvezda se sada okrenula žrebu za Ligu Evrope, koji je na programu u petak od 13 časova.
27. 08. 2025. u 08:36
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona
Fudbalski klub Crvena zvezda računao je na het-trik učešća u Ligi šampiona, mnogo veću zaradu, marketinški bolju poziciju, jače rivale... ali će ove jeseni morati da se zadovolji sa Ligom Evrope.
27. 08. 2025. u 11:39
HRVATI GRME! Srbi i Crnogorci im zabili nož u leđa
TEKTONSKE promene u regionu.
27. 08. 2025. u 11:51
Komentari (0)