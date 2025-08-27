TIP ostali sportovi

KARLITOS JE PROMENIO FRIZURU, ALI NE I IGRU: Španac nastavlja da melje

Marko Milosavljević

27. 08. 2025. u 12:40

ALKARAZ i Beluči će odmeriti snage u drugom kolu Ju-Es opena.

Foto AP

Karlitos je u sa malo drugačijim stajlingom zaograo u Njujorku, kratko je ošišao kosu, ali to ga nije sprečilo da meč prvog kola rutinski reši u svoju korist.

Savladao je Rejlija Opelku nakon samo tri odigrana seta, konačan rezultat glasio je 3:0 (6:4,7:5,6:4).

Alkaraz ima običan da nešto sporije uđe u turnir, ali ovog puta to nije dozvolio, već je od samog starta bio na visini zadatka.

Sa današnjim protivnikom se nije susreo u profesionalnoj karijeri, te verujemo da će imati sitnih problema.

Naša procena je da će granica gemova biti probečana.

NAŠ TIP: +28,5 (kvota 1,60)

