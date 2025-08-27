JOKIĆ I BOGDANOVIĆ PREDVODE "ORLOVE": Košarkaši Srbije kreću u pohod na zlato!

REPREZENTACIJA Srbije će se na startu Evropskog prvenstva sastati sa Estonijom.

FOTO: Tanjug/AP

Dugo se čekalo da Srbija bude apsolutni favorit na nekom takmilenju, ali došao je i taj trenutak.

"Orlovi" su na šampionat Evrope došli u najjačem sastavu, predvođeni najboljim igračem današnjice, Nikolom Jokićem.

Na proširenom spisku se našlo 17 igrača, prvi su sa spiska precrtani Alen Smailagić i Uroš Trifunović koji su imali problema sa povredama, dok su poslednji "otpisani" Dejan Davidovac, Nikola Topić i Balša Koprivica.

Svetislav Pešić će na Evrobasketu moći da računa na Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, Filipa Petruševa, Nikolu Milutinova, Vasilija Micića, Marka Gudurića, Vanju Marinkovića, Ognjena Dobrića, Aleksu Avramovića, Tristana Vukčevića, Nikolu Jovića i Stefana Jovića.

Bogdan je kapiten ovog tima i jedan od ključnih igrača, dok je trostruki MVP najjače lige na svetu apsoluni lider.

Jokić poseduje kvalitet kakav nijedan igrač na planeti nema, a dobro je poznato da svi saigrači uz njega igraju svoju najbolju košarku.

Nikola Jović je neko ko je odskakao u pripremama i to je svakako momak koji će nositi ovu reprezentaciju u budućnosti, dok će Bogdanovićev kvalitet i iskustvo biti od krucijalnog značaja.

Srbija je osvojila treće mesto na Olimpijskim igrama u Parizu, a utakmica za treće mesto je bila jasan pokazatelj kakav karakter poseduju naši momci.

Malo je falilo da srušimo i najdominantniju reprezentaciju u istoriji košarke, odnosno Sjedinjene Američke države.

Za rezultat u grupi nećemo brinuti, ali ekipa će se postepeno uigravati i dizati nivo igre. Pored Estonije, protivnici će nam biti jiš reprezentacije Portugalije, Letonije, Češke i Turske.

Verujemo da ćemo Estoncima "spakovati" preko 100 poena.

NAŠ TIP: Srbija - Estonija +101,5 (kvota 1,90)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA