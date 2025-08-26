KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.
Utorak
17.00 B. Nakašima - Dž. Kim 1 (1,28)
18.30 A. Bublik - M. Čilić 1 (1,47)
20.30 U. Gaston - Š. Močizuki 2 (1,53)
20.30 Vulverhempton - Vest hem G 1-2 (1,58)
Ukupna kvota: 6,88
