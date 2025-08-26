TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

26. 08. 2025. u 11:00

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.

FOTO: Profimedia

Utorak

17.00 B. Nakašima - Dž. Kim 1 (1,28)

17.00 L. Muzeti - Đ. Mpeši Perikar ukupno setova +3,5 (1,50)
18.30 A. Bublik - M. Čilić 1 (1,47)
20.30 U. Gaston - Š. Močizuki 2 (1,53)
20.30 Vulverhempton - Vest hem G 1-2 (1,58)

Ukupna kvota: 6,88

