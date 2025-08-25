TIP ostali sportovi

DA LI ĆE RUNE NAPRAVITI KIKS? Danac je sposoban da odigra na visokom nivou

Marko Milosavljević

25. 08. 2025. u 10:20

HOLGER Rune i Botik Van de Zandshulp će odigrati meč prvog kola Ju-Es opena.

ДА ЛИ ЋЕ РУНЕ НАПРАВИТИ КИКС? Данац је способан да одигра на високом нивоу

Foto: EPA-EFE/JONO SEARLE

Danac je igrač koji bi mogao da iznenadi u Njujorku, ali dobro znamo da je sposoban da napravi i kiks kada se to najmanje očekuje.

Rune je kvalitetan igrač koji može da parira mnogima kada je u najboljoj formi, međutim, njegova igra nije konstantna.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Ima snažan servsi i dobru igru sa osnovne linije, udarci su mu snažni i pravi veliki broj vinera.

Verujemo da će dobro otvoriti turnir u velikoj jabuci.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

NAŠ TIP: Van de Zandshulp - Rune 2-2 (kvota 1,62)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa