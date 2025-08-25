DA LI ĆE RUNE NAPRAVITI KIKS? Danac je sposoban da odigra na visokom nivou

HOLGER Rune i Botik Van de Zandshulp će odigrati meč prvog kola Ju-Es opena.

Foto: EPA-EFE/JONO SEARLE

Danac je igrač koji bi mogao da iznenadi u Njujorku, ali dobro znamo da je sposoban da napravi i kiks kada se to najmanje očekuje.

Rune je kvalitetan igrač koji može da parira mnogima kada je u najboljoj formi, međutim, njegova igra nije konstantna.

Ima snažan servsi i dobru igru sa osnovne linije, udarci su mu snažni i pravi veliki broj vinera.

Verujemo da će dobro otvoriti turnir u velikoj jabuci.

NAŠ TIP: Van de Zandshulp - Rune 2-2 (kvota 1,62)

