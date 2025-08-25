ARGENTINAC JE OPASNIJI NA ŠLJACI: Mikelsen ima protivnika po meri!
ALEKS Mikelse i Francisko Komesana će odmeriti snage u prvom kolu poslednjeg ovogodišnjeg grend slema.
Amerikanac je igrač koji može da odigra dobro na betonu, mlad je, pun energije i veliki borac.
Poslednji put gledali smo ga u Sinsinatiju, poražen je u trećem kolu od Holgera Runea.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Mikelsen forhendom diktira tempo u poenima, servis mu je takođe na zavidnom nivou, doj je bekhend dosta slabiji.
Sa druge strane, Argentinac je rođeni šljakaš i teško da će danas uspeti da isparira kvalitetnijem protivniku.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
NAŠ TIP: Komesana - Mikelsen 2-2 (kvota 1,57)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
25. 08. 2025. u 07:17
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
25. 08. 2025. u 07:05
SUSRET DAVIDA I GOLIJATA: Može li Paunovićev Ovijedo da šokira Real?
24. 08. 2025. u 10:06
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?
Kristijano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera svih vremena, iznenadio je mnoge svojim ponašanjem na poslednjoj utakmici.
24. 08. 2025. u 20:01
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa
Tragedija je zadesila fudbal.
24. 08. 2025. u 18:58
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova
Marija Šarapova, ruska teniserka, nikada neće zaboraviti ono što je na Vimbldonu uradila 2004. Tada je imala samo 17 godina i osvojila je svoju prvu grend slem titulu. Sada, malo više nego dve decenije kasnije, doživela je još veći teniski uspeh.
24. 08. 2025. u 12:23
Komentari (0)