ARGENTINAC JE OPASNIJI NA ŠLJACI: Mikelsen ima protivnika po meri!

ALEKS Mikelse i Francisko Komesana će odmeriti snage u prvom kolu poslednjeg ovogodišnjeg grend slema.

Amerikanac je igrač koji može da odigra dobro na betonu, mlad je, pun energije i veliki borac.

Poslednji put gledali smo ga u Sinsinatiju, poražen je u trećem kolu od Holgera Runea.

Mikelsen forhendom diktira tempo u poenima, servis mu je takođe na zavidnom nivou, doj je bekhend dosta slabiji.

Sa druge strane, Argentinac je rođeni šljakaš i teško da će danas uspeti da isparira kvalitetnijem protivniku.

NAŠ TIP: Komesana - Mikelsen 2-2 (kvota 1,57)

