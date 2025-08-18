KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.
Ponedeljak
20.45 Esen - Borusija Dortmund 2&3-6 (1,70)
0.00 I. Švjontek - J. Paolini 1 (1,20)
Ukupna kvota: 4,63
