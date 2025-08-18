TIP ostali sportovi

KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

ТИП редакција

18. 08. 2025. u 09:10

ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala i tenisa.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

FOTO: Tanjug/AP/Kin Cheung

Ponedeljak

20.45 Esen - Borusija Dortmund 2&3-6 (1,70)

21.00 J. Siner - K. Alkaraz ukupno setova +2,5 (2,27)
0.00 I. Švjontek - J. Paolini 1 (1,20)

Ukupna kvota: 4,63

