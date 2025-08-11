TIP ostali sportovi

ZA LJUBITELJE BEJZBOLA: Gradski derbi u LA, veliki broj poena u San Francisku...

ТИП редакција

11. 08. 2025. u 13:22

NAPRAVILI smo vam tiket sastavljen od večerašnjih mečeva u MLB ligi.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БЕЈЗБОЛА: Градски дерби у ЛА, велики број поена у Сан Франциску...

Foto: Profimedia

BEJZBOL

1.40 Milvoki bruersi - Pitsburg pirati 1 (1,48)

2.05 Teksas rendžersi - Arizona dajmondbeksi 1 (1,58)
3.38 LA ejndželsi - LA dodžersi 2 (1,53)
3.45 San Francisko džajantsi - San Dijego padresi ukupno poena +7,5 (1,83)

Ukupna kvota: 6,55

