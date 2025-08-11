ZA LJUBITELJE BEJZBOLA: Gradski derbi u LA, veliki broj poena u San Francisku...
NAPRAVILI smo vam tiket sastavljen od večerašnjih mečeva u MLB ligi.
BEJZBOL
1.40 Milvoki bruersi - Pitsburg pirati 1 (1,48)
3.38 LA ejndželsi - LA dodžersi 2 (1,53)
3.45 San Francisko džajantsi - San Dijego padresi ukupno poena +7,5 (1,83)
Ukupna kvota: 6,55
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
