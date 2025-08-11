SINEROVOJ DOMINACIJI NEMA KRAJA: Svetski broj jedan nastavlja "šetnju" do finala Sinsinatija

ITALIJANSKI teniser će se u trećem kolu prestižnog mastersa sastati sa Gabrijelom Dijaloom (1.00).

FOTO: Tanjug/AP

Iako je početkom ove sezone suspendovan na tri meseca zbog toga što je prošle sezone bio pozitivan na steroide kada mu je tokom marta 2024. pronađen anabolički steroid Klostebol u krvi, to nije poremetilo Janika Sinera koji evidentno igra u životnoj formi.

Osvojio je Australijan open i Vimbldon, dok je na Rolan garosu na neveorovatan ispustio pobedu protiv Karlosa Alkazara u finalu kada je vodio s 2:0 u setovima, 5:3 u gemovima i 40:0.

Nakon Vimbldona je napravio pauzu i odmarao zbog blaže povrede lakta i sada je spreman da u Sinsinatiju pokaže zašto ga mnogi smatraju najboljim teniserom današnjice.

U prvom kolu imao je lak zadatak, sastao se sa Galanom i dopustio mu je samo dva gema, slavivši 6:1, 6:1.

Ono što vredi napomenuti je to da je prvi teniser sveta ponovo angažovao kondicionog trenera Umberta Feraru, gotovo godinu dana nakon što ga je otpustio zbog njegove uloge u slučaju dopinga. Ferara se sada vratio u Sinerov tim, nakon što je Italijan otpustio kondicionog trenera Marka Panikija i fizioterapeuta Ulisesa Badija.

Krajnje sumnjih potez ako se uzme u obzir da je zbog Ferare bio suspendovan, ali deluje da teniskom svetu to ne smeta i niko se nije oglasio da kritikuje taj potez Italijana.

Večerašnji rival biće mu Gabrijel Dijalo koji je dobro igrao tokom sezone na travi, došao do trofeja u Hertogenbošu, ali za sada ne uspeva da prikaže te partije na betonu.

Odigrao je dva turnira i u oba navrata je ispadao u drugom kolu, doduše protiv dosta teških rivala. U Vašingtonu je bolji od njega bio Šelton, dok je u Torontu poražen od Frica.

Na startu mastera u Sinsinatiju rutinski je pobedio Baeza s 2:0 u setovima, 7:5, 6:4.

Predlog za ovaj meč nije lako naći, jasno je da je Siner veliki favorit i redom melje svoje protivnike ove sezone, pogotovo na betonu gde je neporažen (8-0), ali Dijalo ima sjajan servis i ako ga bude služio mogao bi osvojiti dosta gemova samo na osnovu njega.

NAŠ TIP: J. Siner - G. Dijalo hendikep gemova 2 (-6,5) (kvota 1,45)

