OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

11. 08. 2025. u 07:40

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

17.00 A. Rinderkneš - F. Ože Alijasim 2 (1,42)

18.30 F. Tijafo - I. Umber 1 (1,67)
1.00 J. Siner - G. Dijalo ukupno gemova +17,5 (1,40)
2.30 A. Manarino - T. Pol 2 (1,25)

Ukupna kvota: 4,15

