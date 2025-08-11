OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Ponedeljak
17.00 A. Rinderkneš - F. Ože Alijasim 2 (1,42)
1.00 J. Siner - G. Dijalo ukupno gemova +17,5 (1,40)
2.30 A. Manarino - T. Pol 2 (1,25)
Ukupna kvota: 4,15
