TIP ostali sportovi

AMERIKANAC JE DOŠAO IZ KVALIFIKACIJA: Mađar želi trijumf na startu turnira

Marko Milosavljević

07. 08. 2025. u 14:09

FABIJAN Marošan i Kolton Smit će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

АМЕРИКАНАЦ ЈЕ ДОШАО ИЗ КВАЛИФИКАЦИЈА: Мађар жели тријумф на старту турнира

Foto EPA

Mađar je prošle nedelje igrao u Torontu, ostvario je dve pobede na startu turnira, ali je onda poražen od Flavija Kobolija.

Pre poraza od Italijana, iz takmičenja je eliminisao Huga Delijena i Feliksa Ože-Alijasima.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Sa druge strane, Amerikanac je ostvario dve pobede u kvalifikacijama i tako upao u glavni žreb.

Verujemo da će Marošan biti uspešniji.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

NAŠ TIP: Smit - Marošan 2 (kvota 1,50)

POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima

PARTIZAN JURI ZALIHU ZA REVANŠ NA OSTRVU: Hibernijan je protiv Danaca pokazao da se ne plaši da napadne i u gostima