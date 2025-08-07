AMERIKANAC JE DOŠAO IZ KVALIFIKACIJA: Mađar želi trijumf na startu turnira

FABIJAN Marošan i Kolton Smit će odmeriti snage u prvom kolu Sinsinatija.

Foto EPA

Mađar je prošle nedelje igrao u Torontu, ostvario je dve pobede na startu turnira, ali je onda poražen od Flavija Kobolija.

Pre poraza od Italijana, iz takmičenja je eliminisao Huga Delijena i Feliksa Ože-Alijasima.

Sa druge strane, Amerikanac je ostvario dve pobede u kvalifikacijama i tako upao u glavni žreb.

Verujemo da će Marošan biti uspešniji.

NAŠ TIP: Smit - Marošan 2 (kvota 1,50)

