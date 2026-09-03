Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

Немања Пејчић

03. 09. 2026. u 06:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

FOTO: Weam Mostafa/BackpagePix Staff / PA Images / Profimedia

Četvrtak

18.30 Omonija - Pafos |1+&2+ (1.55)

19.00 Al Ahli Kairo - Smuha 1 (1.37)

19.30 Đer - Ferencvaroš X2&2+ (1.42)

20.30 Anderleht - Kortrajk 1 (1.50)

Kvota: 4.52

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OBRT U SUKOBU VELJKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: Mali je ipak bio u pravu...
Poznati

0 0

OBRT U SUKOBU VELjKA I JOVANE JEREMIĆ! Voditeljka priznala grešku: "Mali je ipak bio u pravu..."

JOVANA Jeremić je na proslavi svog 35. rođendana napravila nesvakidašnji potez kada je ispred sebe posula svetu vodicu, uz komentar da to čini za sve "veštice" koje su htele da je unazade. Ovaj gest je tada šokirao mladog boksera Veljka Ražnatovića, koji ju je javno iskritikovao na svom profilu na Instagramu, ističući da sveta vodica nikako ne treba da se prosipa na pod.

02. 09. 2026. u 14:11

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NJENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)
Svet

0 0

PRIZNALA DA JE UBILA SVOJE TROJE DECE - ŽENE NA NjENOJ STRANI: Nakon zločina pokušala da presudi sebi pa ostala nepokretna (FOTO)

BIVŠA medicinska sestra, 36-godišnja Lindzi Klensi, ubila je svoje troje male dece u podrumu porodične kuće u Masačusetsu. Njen pravni tim tvrdi da je osumnjičena čula glas koji joj je govorio da ubije decu i da je u trenutku zločina patila od postporođajne psihoze. Tužilaštvo tvrdi da je odluka bila proračunata i namerna.

02. 09. 2026. u 13:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐITE NA DORĆOL – CARA DUŠANA 35: Mesto gde pozorište menja živote

DOĐITE NA DORĆOL – CARA DUŠANA 35: Mesto gde pozorište menja živote