NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.30 Omonija - Pafos |1+&2+ (1.55)
19.00 Al Ahli Kairo - Smuha 1 (1.37)
19.30 Đer - Ferencvaroš X2&2+ (1.42)
20.30 Anderleht - Kortrajk 1 (1.50)
Kvota: 4.52
Preporučujemo
POLUVREME-KRAJ: Ovo su današnji predlozi redakcije Tipa
02. 09. 2026. u 16:36
TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"
02. 09. 2026. u 12:54
POKLON DANA: Bavarci pune mrežu Osnabrika!
02. 09. 2026. u 12:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
Šta se desilo u Humskoj? "Grobari" su čekali ovakav Partizan! (VIDEO)
Fudbaleri Partizana pobedili su OFK Beograd rezultatom 3:1 (1:0) u poslednjem meču 7. kola Superlige Srbije.
31. 08. 2026. u 20:59
Partizan položio prvi test: Crno-beli pobedili bivšeg trenera Zvezde! Evo ko je sledeći rival!
Košarkaši Partizana pobedili su večeras Zenit iz Sankt Peterburga rezultatom 83:71 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Beogradu.
31. 08. 2026. u 21:42
Komentari (0)