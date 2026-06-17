JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:
Sreda
19.00 Portugal - DR Kongo D 2+ (1.50)
22.00 Engleska - Hrvatska 2+ (1.40)
01.00 Gana - Panama |0-1&||0-2 (1.50)
04.00 Uzbekistan - Kolumbija 2 (1.40)
Ukupna kvota: 4.41
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