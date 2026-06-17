Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu

Мистер Типстер

17. 06. 2026. u 08:33

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

ЈУЧЕ СМО ПРОШЛИ! Ево ТИП тикета за среду

Ricardo Rocha / Zuma Press / Profimedia

Jučerašnji dobitni tiket možete pogledati OVDE, a evo i današnjih predloga:

Sreda

19.00 Portugal - DR Kongo D 2+ (1.50)

22.00 Engleska - Hrvatska 2+ (1.40)

01.00 Gana - Panama |0-1&||0-2 (1.50)

04.00 Uzbekistan - Kolumbija 2 (1.40)

Ukupna kvota: 4.41

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