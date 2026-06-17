Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

17. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.

3+ ТИКЕТ ЗА ДАНАС: На овим утакмицама мреже ће се сигурно трести

Foto: Depositphotos

3+ TIKET ZA SREDU

18.30 Forvard - Karlslund UG 3+ (1.48)

19.00 Landveter - Jonsereds UG 3+ (1.50)
20.00 Gnistan - Lahti UG 3+ (1.85)

 Ukupna kvota: 4.11

 

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