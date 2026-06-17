3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas nekoliko utakmica na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SREDU
18.30 Forvard - Karlslund UG 3+ (1.48)
20.00 Gnistan - Lahti UG 3+ (1.85)
Ukupna kvota: 4.11
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