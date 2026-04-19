David je već jednom srušio Golijata: Momci iz Pejslija na dva koraka od istorijske "duple krune"

KO će se suprotstavit i Danfermlinu u finalu Škotskog kupa?

Sent Miren je šokirao Seltik u finalu Liga kupa Škotske ranije ove sezone, ali su od tada u užasnoj formi i ponavljanje toga u ovom polufinalu Kupa Škotske izgleda malo verovatno.

Da je tako svedoći i prvenstveni duel od prošlog vikenda kada su "bojsi" izvojevali rutinsku pobedu, doduše minimalnim rezultatom 1:0, ali "badisi" nijednog trenutka nisu pripretili golu Sinisala.

Sent Miren je u svojoj dugoj istoriji osvojio pet velikih trofeja, tri SFA kupa i dva liga kupa i bila bi prvorazredna senzacija da osvoje svojevrsnu duplu krunu, naravno u slučaju eventualne pobede nad Seltikom još bi ih čekalo finale sa Danfermlinom koji je juče na penale izbacio ekipu Falkirka.

Ekipa Martina O'Nila je postigla samo 13 golova u poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima pa ne treba ni večeras očekivati goleadu. A pošto je u pitanju Kup pitanje prolaska dalje može biti rešeno i posle penala ili produžetaka, tako da je sigurnije igrati na malo do umereno golova.

NAŠ TIP: 0-3 (kvota 1,60)