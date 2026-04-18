Sveci marširaju kroz Vels: Sautempton pun samopouzdanja dolazi po nova tri boda u Svonzi

Ako su isprašili Arsenal čemu da se nadaju "labudovi"

Paul Terry / Zuma Press / Profimedia

Sautemptonov nalet ih je gurnuo u borbu za automatsku promociju i trebalo bi da budu prejaki i za Svonzi.

Sautempton nije poražen od sredine januara, pobedio je u 11 od poslednjih 13 ligaških utakmica, čime je prišao na tri boda drugoplasiranom Ipsviču.

Ekipa Tonde Ekerta je takođe osigurala svoje mesto u polufinalu Ef-Ej kupa nakon što je iznenađujuće pobedila lidera Premijer lige Arsenal pa je samopouzdanje na najvišem nivou.

S druge strane, „labudovi“ su prekinuli niz od četiri utakmice bez pobede prošlog vikenda pobedom nad mučenim Lesterom, ali Sautempton je ubedljiv što je pokazao u na svom poslednjem gostovanju i to baš u Velsu, kada su savladali Reksem sa 5:1.

NAŠ TIP: 2 (1,83)