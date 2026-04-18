BOJAN ZAJIĆ: Viking igra najbolje

* Tipuje mečeve Norveške 1 i 2

NTB, NTB / Alamy / Profimedia

NORVEŠKA 1

BODO – OLESUND 1&4+

Sandefjord – Rozenborg GG

VIKING – BRAN 1&3+

Valerenga – Lilestrem GG&3+

Ham Kam – KFUM GG

Kristijansund – Fredrikštad 2-4

Sarpsborg – Tromso 2

Start – Molde 3+

NORVEŠKA 2

Hod – Haugesund 2

KONGSVINGER – MOS 1

Stromsgodset – Sogndal 1

Osane – Stromen 1X

Egersund – Brine 3+

Od – Stabek 1

Lin – Sandnes 1

Bodo je veliki favorit na meču sa Olesundom, jer ima samo jednu pobedu u prva tri susreta, a to je mnogo manje nego što je planirao. Malu kvotu na domaćina, pojačao bih sa golovima, biće ih najmanje četiri.

Viking je treći na tabeli, ali je igrao najbolje. Ima tri vezana trijumfa, poslednji je bio sa čak 5:0 protiv šampiona Bodo Glimta. Bran jeste dobar, ali ne toliko da bi mogao da naudi Vikingu.

Duel Valerenge sa Lilestremom najviše me podseća na naš večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Uprave, igrači, pa i navijači među sobom se ne podnose. Braniće klupske boje svim silama i jedni i drugi, očekujem goleadu.