SOČAN BIFTEK SA PIRINČEM: Restoranski ukus na vašem stolu
Dobro pripremljen odrezak uvek je dobitna kombinacija za ručak ili večeru. Puter, beli luk i začini daju mesu posebnu sočnost, dok povrće i pirinač upotpunjuju ovaj savršeno izbalansiran tanjir.
Sastojci
- 1 biftek (sirloin ili ribaj odrezak)
- 1 šolja kuvanog belog pirinča
- 1 šolja zelene boranije
- 1 šargarepa, isečena na kolutove
- 1/2 šolje paprike, iseckane na kockice
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike putera
- 3 čena belog luka, sitno iseckana
- 1 kašičica suvih začina (majčina dušica ili italijanska mešavina začina)
- so i sveže mleveni crni biber po ukusu
- svež peršun za dekoraciju
Priprema
Biftek začinite solju, biberom i suvim začinskim biljem sa obe strane. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj temperaturi. Pecite biftek 3 do 4 minuta sa svake strane, u zavisnosti od željenog stepena pečenosti. Dodajte puter i sitno seckani beli luk, pa kašikom prelivajte otopljeni puter preko mesa još minut do dva. Izvadite biftek iz tiganja i ostavite ga da odmori nekoliko minuta. U isti tiganj dodajte boraniju, šargarepu i papriku, pa dinstajte 5 do 7 minuta dok povrće ne omekša, ali ostane blago hrskavo. Na tanjir rasporedite kuvani pirinač, preko njega stavite isečeni biftek i dodajte dinstano povrće. Po želji pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
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