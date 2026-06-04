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SOČAN BIFTEK SA PIRINČEM: Restoranski ukus na vašem stolu

Milena Tomasevic

04. 06. 2026. u 07:00

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Dobro pripremljen odrezak uvek je dobitna kombinacija za ručak ili večeru. Puter, beli luk i začini daju mesu posebnu sočnost, dok povrće i pirinač upotpunjuju ovaj savršeno izbalansiran tanjir.

СОЧАН БИФТЕК СА ПИРИНЧЕМ: Ресторански укус на вашем столу

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 biftek (sirloin ili ribaj odrezak)
  • 1 šolja kuvanog belog pirinča
  • 1 šolja zelene boranije
  • 1 šargarepa, isečena na kolutove
  • 1/2 šolje paprike, iseckane na kockice
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 kašike putera
  • 3 čena belog luka, sitno iseckana
  • 1 kašičica suvih začina (majčina dušica ili italijanska mešavina začina)
  • so i sveže mleveni crni biber po ukusu
  • svež peršun za dekoraciju 

Priprema

Biftek začinite solju, biberom i suvim začinskim biljem sa obe strane. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj temperaturi. Pecite biftek 3 do 4 minuta sa svake strane, u zavisnosti od željenog stepena pečenosti. Dodajte puter i sitno seckani beli luk, pa kašikom prelivajte otopljeni puter preko mesa još minut do dva. Izvadite biftek iz tiganja i ostavite ga da odmori nekoliko minuta. U isti tiganj dodajte boraniju, šargarepu i papriku, pa dinstajte 5 do 7 minuta dok povrće ne omekša, ali ostane blago hrskavo. Na tanjir rasporedite kuvani pirinač, preko njega stavite isečeni biftek i dodajte dinstano povrće. Po želji pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!

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