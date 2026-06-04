SOČAN BIFTEK SA PIRINČEM: Restoranski ukus na vašem stolu

Dobro pripremljen odrezak uvek je dobitna kombinacija za ručak ili večeru. Puter, beli luk i začini daju mesu posebnu sočnost, dok povrće i pirinač upotpunjuju ovaj savršeno izbalansiran tanjir.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 biftek (sirloin ili ribaj odrezak)

1 šolja kuvanog belog pirinča

1 šolja zelene boranije

1 šargarepa, isečena na kolutove

1/2 šolje paprike, iseckane na kockice

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike putera

3 čena belog luka, sitno iseckana

1 kašičica suvih začina (majčina dušica ili italijanska mešavina začina)

so i sveže mleveni crni biber po ukusu

svež peršun za dekoraciju

Priprema

Biftek začinite solju, biberom i suvim začinskim biljem sa obe strane. U velikom tiganju zagrejte maslinovo ulje na srednje jakoj temperaturi. Pecite biftek 3 do 4 minuta sa svake strane, u zavisnosti od željenog stepena pečenosti. Dodajte puter i sitno seckani beli luk, pa kašikom prelivajte otopljeni puter preko mesa još minut do dva. Izvadite biftek iz tiganja i ostavite ga da odmori nekoliko minuta. U isti tiganj dodajte boraniju, šargarepu i papriku, pa dinstajte 5 do 7 minuta dok povrće ne omekša, ali ostane blago hrskavo. Na tanjir rasporedite kuvani pirinač, preko njega stavite isečeni biftek i dodajte dinstano povrće. Po želji pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!