Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

04. 06. 2026. u 06:30

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REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Četvrtak

19.00 Švedska - Grčka D 1-2 (1.60)

21.00 Francuska - Obala Slonovače 1&2-6 (1.60)
21.00 Španija - Irak |2+ (1.80)

Ukupna kvota: 4.81

Švedska se sprema za Svetsko prvenstvo i trebala bi postići 1-2 gola protiv neugodne Grčke.

Francuska je veliki favorit, kada pobeđuje to radi u stilu, bez "preterivanja" i očekujemo da to večeras bude slučaj.

Španija je napadački veoma raspoložena, voli da igra na gol više i zbog toga predlažemo ovaj tip.

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