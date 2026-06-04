NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
19.00 Švedska - Grčka D 1-2 (1.60)
21.00 Španija - Irak |2+ (1.80)
Ukupna kvota: 4.81
Švedska se sprema za Svetsko prvenstvo i trebala bi postići 1-2 gola protiv neugodne Grčke.
Francuska je veliki favorit, kada pobeđuje to radi u stilu, bez "preterivanja" i očekujemo da to večeras bude slučaj.
Španija je napadački veoma raspoložena, voli da igra na gol više i zbog toga predlažemo ovaj tip.
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