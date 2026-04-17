PETAR PUAČA: Milan ne da treće mesto

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

MOJ TIP

petak,

Sasuolo – Komo X2

INTER – KALjARI 1

subota,

Udineze – Parma GG

Napoli – Lacio 1

Roma – Atalanta 1X

nedelja,

Kremoneze – Torino 1

VERONA – MILAN 2

Piza – Đenova 2-3

Juventus – Bolonja GG3+

ponedeljak,

Leće – Fiorentina 0-3

Golom Espozta, Kaljari je uspeo da slomi Kremonezea i udalji se od zone ispadanja. Ipak, nedorastao je da napakosti vodećem Interu, kome je otvoren put ka tituli.

Pobede Intera u poslednja dva kola Milan nije uspeo da isprati. Dva kiksa iskoristio je Napoli da razdvoji komšije na tabeli. Nalet Juventusa i pokušaj preotimanja trećeg mesta, Milan bi morao da spreči trijumfom u Veroni.