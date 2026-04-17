PREDRAG JOKANOVIĆ: Samo Porto sigurica

* Vizela "veze" protiv Farensea

PORTUGALIJA 1

Rio Ave – AVS 1

Nasional – Alverka 1X

Žil Visente – Gimaraeš 1X

Sporting – Benfika 1X

Braga – Famalikao 1X&GG

PORTO – TONDELA 1

Kasa Pija – Santa Klara X2

Arouka – Estrela 1X

Moreirense – Estoril 0-2

PORTUGALIJA 2

Fereira – Šaveš 1X

Leirija – Penafiel 1

Torense – Maritimo X2

Portimonense – Lusitanija 1

Vizela – Farense 1X

Porto B – Leišoeš 1X

Sporting B – Felžeiraš 1X

Akademiko V. – Feirense 1

Oliveirense – Benfika B X2

Pet kola do kraja prvenstva, Porto ima pet bodova više od drugoplasiranog Sportinga, koji posle revanša sa Arsenalom u Ligi šampiona dočekuje Benfiku, pa ide u goste Portu. Do tog derbija, lider ne planira da kiksne. Važnu utakmicu igra Nacional koji čeka Alverku, biće frke i na meču Kaza Pie sa Santa Klarom, koja je po meni bolja. U drugoj ligi Maritimu nedostaje samo jedan bod kako bi praktično postao prvoligaš. Akademika Vize ima takođe šanse da se domogne elite, njoj se nadaju još Torense i Leirija.