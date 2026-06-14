Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u jutarnjem programu TV Prva.

Foto: Printskrin/Tv Prva

Vučić je gost emisije "Jutro" i govori o svim aktuelnim temama.

Gostovanje predsednika

Predsednik je rekao da je delimično zadovoljan onim što je urađeno, i da će sa dozom straha i nade napustiti poziciju predsednika.

- Prošli smo kroz dok sam bio na čelu Vlade kroz strašne poplave, pa migraciona kriza, onda korona na početku predsedničkog mandata, rat u Ukrajini, migracije, teške razgovore oko KiM. Mnogo toga smo uradili, mnogo toga nismo. Koliko god da sam zadovoljan sa svim urađenim i izgrađenim objektima,putevima, povećanim platama, niskim zaduženjem, ali znam da smo mnogo toga i prpustili. Najnesrećniji sam kada vidim da nismo pokazali dovoljno brige prema običnom čoveku - kazao je predsednik.

- Važno je da sebe menjamo i vidimo šta možemo građanima da ponudimo u budućnosti. Neko bi rekao kao da je juče bilo, ali meni nije. Kao da je bilo pre 50 godina. Svaki dan je tu bio težak, i zašto bi ljudi to i razumeli. Oni tarže rukovodstvo koje će da brine o njima a ne o sebi i zašto bi ih zanimalo šta sve ta osoba prolazi - nastavio je predsednik u svom odogovoru na pitanje kako se oseća sada kada je najavio potencijalni odlazak za funkcije predsednika.

- O onome šta smo uradili sudiće generacije koje dolaze, a ne ovi danas... Tamo 2010, 2011. ma i 2014. delili smo treće i četvrto mesto u regionu po prosečnim platama, na primer u CG je bila oko 50% viša nego u Srbiji. Danas je u martu kod nas prosečna plata nešto viša od prosečne plate u CG i to je neverovatan napredak Srbije. Danas imamo oko 200 i nešto evra više od prosečnih primanja u BiH... Naša stopa javnog duga je dvostruko niža o Eurostatu. Po prvi put u istoriji imamo stabilan dinar. Danas ne sme da se čestita nekom od nas za uspeh u tome, ne sme to da se kaže. Mi nismo ljudi, moramo da budemo prikazani kao neljudi i zato rezultat ne sme da se broji. Računaće se jednog dana kada drugi budu sagledavali dela, a ne emocije i društvene mreže - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da je uvek video ciljeve ispred sebe i da se nije bavio protivnicima, kojeje poštovao.

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Nisam morao da budem oduševljen njihovim programom i planom kojeg je nekad bili nekad nkije, nego sam se koncetrisao da vidimo šta možemo da ponudimo ljudima. Malo kome će poći za rukom da oba puta pobeđuje sa preko 60% glasova - kazao je on, te dodao:

- Ne mislim da je suština u brojkama, uvek je bila suština u tome šta možemo da ponudimo garađnima. Mnogo se toga promenilo, odnosno sve se promenilo, i zato ne zaboravite ključnu star, ne bismo danas pričali ovde da nismo promenili stvari po pitanju fabrika i zapošljavanja. Danas imamo manje građana jer smo gubili ljude zbog niskog prirodnog priraštaja, gubimo oko 40 hiljada stanovnika. Gubimo jedan Bor,jer nemamo dece i sve je strah da o tome pričamo. Dakle na manji broj ljudi imamo 550 hiljada formalno zaposlenih nego 212. da li vi to razumete, koliki je to uspeh - rekao je Vučić.

- Oduvek su se nadali da će nešto da mi se dogodi, otkaže srce ili nešto drugo. Uvek sam smetao stranom faktoru, različitim abasadorima i centrima moći jer sam vodio slobodarsku poltiku i nisam prihvatao da neko drugi vodi zemlju jer sam bolje od njih znao šta su interesi naše države. Već 2014. sam shvatio koliko je to težak posao. Nekada sam radi po 15 sati dnevno. Ne metaforično, stvarno sam radio, to nije nromalno i mislio sam da to svi vide. I onda krenu tekstvoi kako nameštam tender u Tavnavi, i shvatim da iza toga stoji Majkl Demenport. Pogledate tokove novca i vidite sve... Ako ne služiš tuđim ineteresima, da tada si kriv i ja sam to prihvatio - rekao je Vučić, te dodao da on nije ničiji čovek, već srpski.

- Kada shvatite da će uvek da postoje pritisci, da će da vam lome kičmu, kažete sebi nema šta, tražio si narodnopoverenje ušao u kolu, dobio si i sad se bori - kaže Vučić.

Predsednik je istakao da je 4 dana razmišljao o uvođenju sankcija Rusiji i da je sam napisao tekst koji je predao.

- Kao što vidite izdržalo je 4 ipo godine u najtežim uslovima... Imao sam savetnika, prijatelja koji su govorili kao i kada sam odbio da prihvatim nezavinsot Kosova, rekli su su da zbog pritiska od drugih treba da popustim. Nikada ne znate koga imaju stavrno, a ko je dobronameran da se nešto tako uradi. Naučio sam da možete da se suprotstavite i više nego što izgleda - jasan je predsenik.

Kaže i da je tokom sastanka u Tirani bio upitan da objasni zašto nije uveo sankcije.

- Valjda su milsli da zato što tu sede Šolc, Makron, Đorđa i drugi, svi su misli da ću da se pravdam. Nisam se ni izvinio ni pravdao, već sam pitao da li su oni ozbiljni sa tim pitanjem shodno da su nam oduzeli 40% teritorije. Završio sam sa tim i shvatio da sam sebi napravio neprijatelje, ali sam video i osmehe jeru su videli da je neko imao hrabrosti da im se suprotstavi. Uvek smo imalo kao zemlja razumevanje Fonderlajen i u prethodnom. Zato što sam bio iskren i znao da sam tu da štitim Srbiju i da me samo to zanima - kazao je predsednik te napomenuo da nije odgovoran nikom u Parizu i Berlinu i da mu je to dalo spremnost za brobru za koju nema granica.

- Nama nije ništa problem, njemu je. Čim on ima problema znam da smo na dobrom putu - rekao je Vučić o Toninu Piculi.

- Rekao sam samo da neću da ga primim zbog svega što je radio. Ali pustite Piculu, imam nešto važnije. Zaprepastilo me što sam u Tivtu na više satsanaka čuo kako sad saradnja i sa Amerikom? - objasnio je te dodao da se svet menja i da je pukotina u odnosu na SAD sve veća. Predsednik dodaje da je sve ove godine uspevao da vodi uspešnu politiku, ali o tome neće da odlučuje Picula.

- Kod mene nije bilo mržnje prema bilo kom protivniku. Nisam odgovorio ni Milivojeviću koji je rekao da ću da zvršim kao Gadafi. Rekao je i da će članovi moje porodice da završe u šahtu. Nije se to pojavilo samo na društvenim mrežama, već je to bilo svuda! Pokušali su spolja na različite načine da nađu nekog ko će da objedini sve u mržnji protiv mene ne bi li pobedio i Srbija bila slabija... Kada su shvatilid a Srbija ide napred prebrzo, što se vidi i po rezultatima, sledeće godine ćemo biti prvi po stopi rasta jer ne mogu više da nas zaistave blokaderi koji su ove godine zaustavili rast i razvoj turizam, to je jedino što su napravili. Osim što su profesori blokaderi sami sebi podigli platu, ništa nisu napravili oni su se izborili sami za sebe. Znali su da ne mogu da pronađu ličnost koja može da se suprotstavi Vučiću, onda odluče da menjaju strategiju. Morate da napravite od Vučića nečoveka, kmpanju kriminalizacije i radite je uvek, jer neki trag će da ostavi. Negiranje rezultata nam ne ide, ali možda će nekad da ostavi rezulatate. Ali ljudi vide rezultate. Pomislili su da moraju Vučića da predtsvae kao lošeg čoveka - kazao je Vučić te dodao da u takvim situacijama rezulatat nije važan, već da ukoliko na primer za Mesija kažete da je ubio siročad, ko će ga nazvati najboljim fudbalerom svih vremena i da je u tome štos.

- Napravili su stradegiju kako sve moraju da ujedine, ni za šta nisu spososbni ni stručni i toliko je to bezobrazan pristup da kažu da nemaju plan i program a čim krenu da pričaju o nečemu odmah se posvađaju. Ne znaju šta im je elementarni stav, a kako bi zemlju vodili. Zamislite kako bi izgledalo da bilo ko od njih razgovara sa Putinom ili Sijem? Kome ćete vi objasnite da je Bodiroga obrazovani genije, kome, kad svi znamo isitinu? Ili da pričate o sposobnostima Đokića? Kad to shvate, onda su prešli na sledeće a to je Vučić nije Srbije - nastavio je predsednik da objašnjava blokadersku ideologiju.

Foto: Printskrin/Tv Prva

- Šta sam trebao da pitam majku i oca da demantuju to? Znali su da prozivaju Tadića za beleške i sve je to rađeno, a demantije ne čuje niko. Dakle dva su kanala kod njih. Jedan je taj da nekog predtasite da nije čovek, a drugo da ga psihiloški uništitite. Posebo sa takvim ponavljanjem, uveličavanjem kroz domaće i strane medije. Rekli su zvučni top 15. marta. I čemu je ta laž služila? Naravno da ga nije bilo. Mislio sam da je to ''vadilica' jer im je propao skup. Obratite pažnju na to da su dva dana pričali o upotrebi zvučnog topa. Pogčedajte kako je to urađeno, tačno kako je opisano u knjigama o obojenoj revoulici. Treći dan je naslov 'Vučić pucao u leđa svom narodu'... Kada vi to kažete koga je posle briga koliko je puteva i pruga napravljeno? Koga je briga za nepropsavane noći da se obezebdi gorivo? Samo u Srbiji niste oseteli ni jedan dan da ima problem. Sve radite i napravite, ali ko će posle da glasa za tog čoveka kao je pucao u narod. To je vrhovno zlo, on nije čovek ni Srbin, jer on puca u svoj narod - objasnio je predsednik.

Vučić kaže da su posle toga izašli sa nečim drugim i rekli kako sam ubijao decu u naručju majki i učestvovao u nekoj pucnjvi po Sarajevu.

- To je bilo posle smrti dečaka u bolnici i zvučnog topa. Idioti su to stavili na levo rame uz pomoć veštačke inteligencije. Ne možete da se izborite jer jedna sustiže drugu laž - kazao je Vučić.

Predsednik je istakao kako se često pita o čemu ti ljudi pričaju, jer je u svim sferama života napredak ogroman, sem u obrazovanju zbog blokadera i njihovog učestvovanja u obojenoj revoluciji.

- Gde to nije 100% bolje nego što je bilo, pa vam kažu kako ne može da bude gore. Pa šta to tačno ne moe da bude gore? Što vam nije bila takva pre 12 godina kada je samo do vas. Naravno da je do nas koji se borimo. Uvek su bile i naše pare od '45. pa što niste izgradili puteve, ni metar pruge od 2012. godine. I sve to tako, i ta dehumanizacija je dobela do toga da te ljudi gledaju kao monstruma. Jakšić kaže kako ću da poklonim Trampu Đerdap, pa jesi ti normalan čoveče. Nama je kao hleba jesti potreba hidroelektrana, jer ćemo na nju da nakačimo sve durge izvore obnovljive eneregije - kazao je Vučić.

Vučić kaže da razume da ima njegovo krivice u tome da niej mogao da sakrije prezir prema onima za koje je znao da ne mogu da pomognu Srbiji da napreduje i što oni to ne mogu da prihvate, i da se to desilo sa lažnom eltiom.

- Nemam vremena za zgubidavanje. Ne mogu da trošim vreme da sedim sa ovim ili onim po sat ipo, a rezultata nigde. Kriv sam što to nisam pažljivije uradio, možda bi odnos neki od tih ljudi bio drugačije. Objektivno oni nemaju šta da zamere državi. Dolazimo do ključne stvari, do nadstrešnice. Nikada nisu znali imena stradalih. Mislite da je neko čuo za čiope, koje smo opet onda posle mi nahranili. Tvit Borka je da ne volim životinje, pa tri dana sam plakao sa ćerkom kad su kučići uginuli. Ali ne volim životinje jer im je to potrebno u dehumanizaciji. Pa Milici Živković ni minut ćutnje nisu dali, ali psu u Novom Sadu jesu. Razumete li dokle smo došli? Neki ljudi su to gutali jer ne znaju kako da racionalno to objasne. A Milica Živković, ma briga ih, nisu dali policiju da uviđaj izvrši, ma verovatno je to ubačeni element. Samo hoću da d+vam objasnim sa kakvim smo zlom imali posla - ističe Vučić.

Predsednik dodaje kako je spremio novi plate za penzionere sa vaučerima, jeftinijim lekovima i pomoć onim najsiromašniji.

- Šta mi to vredi kad kažu ćuti ti ubico? Jedanput kod vas ja ne mogu da stignem da odogovorim na sve to, nemam ni priliku da pričam o tom - kazao je Vučić.

Za prozivke o pojasu Presvete Bogorodice i huljenja na crkvu kaže da uvek ima onih koji ''vole da šutiraju one koji već leže'' i da su uvek bili hrabri za tako nešto.

- Tako su i posle 15. marta su mislili da mogu da tuku koga i gde stignu. Oko 120 domaćina je sprečilo sukob, sve traktore su uništili, niko nije dobio oštetu. Što su im smetali... Što se tiče izborne noći nemam strah, važan je rezultat i volja naroda. Znaju i danas da je volja naroda drugačija nego pre godinu dana, za njih je to mnogo teže, a za nas nije lako. Znate da sams keptik, posvećen i čitam kako to da promenimo i situacija se okrenula. Ljudi vide sa kakvim lažima su se suočavali. Ljudi razmišljaju o sebi i žele normalan život. Ne žele nikog ko najavljuje samo nasilje. Ne znam za šta nude revanšizam, kad ni jedan opozicioni lider nije bio uhapšen. To onda znači da će da ukinu slobodno političko delovalje... Ako je tako, onda kažite ljuidima. Vidim da je Ješić rekao da će da sravni "Arenu" i ne znam zbog čega, ne znam šta mu smeta - rekao je Vučić.

Voditeljka je pojasnila da je Ješić to izjavio zbog komentatora.

- Majko rođena, jesu li oni normalni, pa posao komentatora je da ne navija, već objektivno prenosi utakmicu. Ne sme da navija ni za ni protiv. Zbog toga ćete da sravnite sa zemljom te mlade ljude koji su napravili najbljou školu psortskog novinarstav i znnjem su sve postigli? Nemate prenos u regionu nigde na tako visokom nivou... Rekao mi je neko da obično oni koji trče, visoko skoče i obične dohvate najnižu granu na šljivi - rekao je Vučić.

O napadu na novinara Zorana Vicelarevića na tribini Proglasa u Ofenbahu, Vučić ističe da je razgovarao sa njim.

- Nije mi se javio dva puta, morao sam poruku da ostavim dva puta da bi se javio. Meni je bilo žao čoveka, on mi je rekao da smo se videli jednom pre 30 godina. Video sam da je Vlada Vuletić, ili Krstić, neko je rekao tačno: Nije problem u onom nesrećnom čoveku iz Šapca, jer njegov život je dovoljno problematičan da ima frustracije. Ali je problem u svima ostalima. Problem je u onome što sam sinoć čuo, u praznoj dvorani u Štutgartu. A to je da Vučić neće da ode sam. A znaju da lažu, ja sam priznavao da gubim i na 1 ili 2 odsto razlike. U pola deset uveče sam čestitao Nenadu Bogdanoviću. I mogao sam da tražim ponavljanja, ali nisam. Meni je najveći problem što sam video da niko od njih nema nikakvu empatiju, i došao je jedan od važnih ljudi sa te tribine, u studio jedne Šolakove televizije.I nije on došao da se izvini, zaključak pokazuje kakvi su to ljudi. Kaže: "Najgore od svega je što moramo da pričamo o tome, a ne o uspešnoj tribini" - rekao je predsednik.

- Pa njima je on "ćaci". Njima su sada svi "ćaci" i kad je pretučen mi ne žalimo za njim, već moramod aobjašnjavamo zašto se to desilo a ne da je Vučić zlikovac. Da sam bio u sali dovukao bih ga da sedne, pa to je sramota - kazao je Vučić.

- Želim Srbiju u kojoj ćče svakom biti dozvoljeno da misli, u kojoj niko neće da razbija prostorije. Oni su rekli da će Danila da tuširaju medijima, nađite mi nekog oca koji će normalno da reaguje na to. Pa šta treba da uradim? Da se ponašam kao on? Pa ja nisam takav - kazao je Vučić posetivši na postupak Sršana Škore.

Vučić isitiče da i kada bi pao to niko ne bi videi i da bi se ponovo digao i nastavi borbru.

- Uvek sam bio sposoban da se dignem i nastavim borbu. Pričao sam sa ljudima koji su uticajni u SNS a ne idu da se slikaju, od početka su tu i koji su bili zabrinuti kada je sve ovo počelo. Rekli su da bez mene nemaju i nikakvu šansu i kada smo doneli odeluku da se borimo mnogo smo propatili, ali smo pobedili - rekao je Vučić.

- Oni svoju frustriranost zbog neuspeha pokušavaju da izleče apslutnom isključivošću, da ne sme da postojid rugo mišljenje i stav. Ako šomalo misliš drugačije ne smeš da psotojiš. Nemaju čoveka koji msili drugačije da ga isu blokirali na mrežama. Kreću se u svom mehuru i zato se i iznenade kada vide rezultate izbora - kazao je Vučić te dodao da bi možda N1 imao veći šer da ga je pozvao da gostuje.

- Mogu da dovedu 10 njih znaju da bih ih pobedio, ne zato što sam uspešan govornik, ali znaju da govorim isitinu i da imam argumente. Razlog je samo jedan, kao što su nam zabranili emitovalje spotova, nismo mogli da platimo reklamu na N1 i Nova S jer bi nekom i u toh 30 sekundi došlo do mozga da o tome promilsi. Kao što su lagali i za Jovanjicu, a ja pojma nemam o čemu se radi. Sve dok to nije rekla Jelena Zorić da Vučići ne postoje u tom slučaju i hvala joj - rekao je Vučić te dodao da blokaderski mediji ne smeju da ugoste njega jer ne žele da čuju isitnu.

- Uvek imam teme o kojima moram da govorim, a da odem tamo morao bih da ogovorim na sve njihove laži, i zato mi je zabranjeno da odem tamo - istakao je Vučić.

- Dovoljno sam rekao da će uskoro Srbija na izbore i to je to - rekao je Vučić te dodao da je ostalo na nadležnim organima.

- Verujem da ćemo mi sa Mađarima sve da dogovoirmo, i onda je dalje na Rusiji - kazao je Vučić o MOL-u.

O situaciji u Crnoj Gori kaže da je to njihova stvar i da samo može da komentariše odnos CG prema Srbiji.

- Što se tiče odnosa, to je aplsoutno isto. Ni za joptu bolju, ni za jotu lošiji. Na to sam navikao. Nemojte da zaboracite da je to bilo pogoršano tokom obojene revoucije ovde jer su mediji u CG bili u tome i vođen je hiobridni rat i svi u tome učestvuju, ali se prave da ne učestvuju. Nismo mi njima oduzeli teritoriju već oni nama i to 14% teritorije na KiM. Kad već pričaju o tome da nas nisu izdali, to nije istina. Ne bih da pričam šta se sve kroz istoriju dešavala, ali naš narod u CG će uvek da ima ovde sva prava, podršku države matice i nadam se da će moći da se izbore za elekmntarna prava kao što su zastava i jezik. Vidite koliko Hrvata imate u Srbiji, oko 0,4% i ja sam zabrinut kada im ne otovirmo vrtić i inistiram da Subotica promeni pravilnik i uradi nešto, a zamislite kako je kada ima pteko 30% stanovništa - rekao je on objašnjavajući položaj Srba u CG te dodao da ima poverenja u Milana Kneževića.

Vučić je pozvao sve garađane na skup 27.06. koji će se održati u poslepodnevnim časovima.

- Tada ću saopštiti ime liste za izbore, da ćemo znati slogane, plan i prigram i neću da govorim tačno, jer verujem da ću 28. da pričam o planu za budućnost... Sve ćemo to u ta tri četiri dana - rekao je Vučić te dodao da ima u glavi nekoliko imena i da ne misli da je to suština izbora, već u programu u planu.

- Do tada ćemo da ubedimo ljude da nismo monstrumi i da su naši planovi postojeći i ogromni. Vidite Kinezi, sada provode 17. petogodišnji plan. Đinping je rekao da su me pažljivo slušali, jer oni gledaju u budućnost, a ja ne podnosim politiku "snaćiću se". Tog 27. ćemo da napravimo galsačke kutije i da ponudimo narodu teme da sam izabere šta su mu prioriteti. Da li su to plate, penzije, socijačna primanja. Ako su ljidi spremnid a došu da slušaju mene, naša je obaveza da slušamo njih - rekao je Vučić.