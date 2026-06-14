SPEKTAKL U DALASU: Holandija započinje avanuturu na Svetskom prvenstvu protiv uvek neugodnih "samuraja"
POSLE dugog čekanja, Holandija konačno započinje svoju avanturu na Svetskom prvenstvu 2026, a prva prepreka u grupi "F" biće uvek neugodni Japan (22.00). Duel na "AT&T stadionu" u Arlingtonu, Teksasu mogao bi odmah da pokaže koliko daleko obe selekcije mogu da doguraju na ovom turniru.
Holanđani u Severnu Ameriku stižu sa velikim ambicijama. Posle polufinala Evropskog prvenstva 2024, četvrtfinala Svetskog prvenstva i Lige nacija, ekipa Ronalda Kumana želi da napravi korak više i konačno osvoji trofej koji im je tri puta izmicao u finalima.
"Lale" su poznate kao najuspešnija reprezentacija koja nikada nije postala svetski šampion, a sada veruju da mogu pripretiti iz senke i konačno prekinuti tu tradiciju.
Ipak, pripreme nisu bile idealne. Holandija je poražena od Alžira u poslednjoj javnoj proveri, dok je u zatvorenom meču jedva savladala Uzbekistan sa 2:0, zahvaljujući dvostrukom strelcu sa bele tačke, Kodiju Gakpou.
Dodatni problem predstavljaju povrede nekolicine bitnih igrača kojih nema na Mundijalu poput Jurijena Timbera, Matijsa de Lihta i Ćavija Simonsa, dok je pod znakom pitanja i prvi golman Bart Verbrugen koji je otputovao u Ameriku i sigurno će zaigrati u jednom trenutku.
Doduše, sastav koji Kuman ima na raspolaganju je veoma solidan, ističu se Miki van de Ven, Frenki de Jong, Denzel Damfris, Kodi Gakpo, Tižani Rejnders, Virdžil van Dajk...
S druge strane, Japanci su puni samopouzdanja. "Samuraji" su nanizali šest pobeda u prijateljskim utakmicama, a tokom kvalifikacija su oduševili efikasnošću i disciplinom.
Postigli su čak 54 gola, a primili samo tri, što dovoljno govori o kvalitetu ekipe koju predvodi Hađime Morijasu.
Iako su ostali bez kapitena Vatarua Enda i brzonogog Kaoru Mitome zbog povreda, Japan i dalje poseduje veliki ofanzivni potencijal.
Takehiro Kubo, Džunja Ito i Ajase Ueda čine opasan trio koji može da zada problem i najjačim evropskim selekcijama, što su pokazali još na Mundijalu u Kataru kada su savladali Nemačku i Španiju.
Holandija je favorit zahvaljujući većem iskustvu, individualnom kvalitetu i tehničkoj sposobnosti, ali Japan je poslednjih godina dokazao da ume da ruši velikane. Zbog toga se očekuje veoma zanimljiv i fizički zahtevan susret u kojem bi nijanse mogle da odluče pobednika
NAŠ TIP: Holandija - Japan 1X&2+ (kvota 1.60)
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