JUVE NEMA PRAVO NA NOVI KIKS: Fenjeraš stiže u Torino kao idealna prilika za prekid krize

JUVENTUS u subotu dočekuje Pizu na "Alijanc stadionu" (21.00) u meču koji za "staru damu" ima ogroman značaj u borbi za plasman u Ligu šampiona. Posle serije loših rezultata, tim Lučana Spaletija sada gleda u leđa Romi i Komu, pa protiv davljenika iz Toskane mora da juri tri boda i sve sem pobede bi bilo veliko razočarenje.

FOTO: Tanjug/AP

Prošlog vikenda Juventus je odigrao spektakularnih 3:3 protiv Rome na "Olimpiku". Iako su bili u zaostatku od dva gola sve do finiša, bjankoneri su ponovo pokazali karakter.

Žeremi Boga je prvo smanjio zaostatak svojim prvim golom u dresu torinskog kluba, da bi štoper Federiko Gati u nadoknadi vremena doneo izjednačenje.

Juventus je ove sezone postao poznat po kasnim golovima, što je potvrdio na tom meču i vredi podsetiti da nijedan tim u Seriji A nije postigao više pogodaka u sudijskoj nadoknadi od "stare dame".

Ipak, taj borbeni duh nije bio dovoljan da sakrije pad forme. Juventus nije slavio u poslednja četiri prvenstvena meča, iako je pre toga imao sedam pobeda u devet kola.

Zbog toga su Roma i Komo uspeli da se odlepe u borbi za mesta koja vode u elitno evropsko takmičenje, tako da je danas pobeda imperativ.

Dobra vest za navijače domaćina je što u Torino dolazi protivnik koji je u još težoj situaciji. Piza je ostvarila samo jednu pobedu u celoj sezoni i već sada deluje kao prvi kandidat za povratak u Seriju B.

Tim iz Toskane bez trijumfa je već 16 utakmica u nizu, a poslednji poraz od Bolonje (0:1) bio je treći uzastopni.

Ni statistika međusobnih duela ne uliva optimizam gostima. Juventus je neporažen u poslednjih 15 prvenstvenih mečeva protiv Pize, a Toskanaci su izgubili svih sedam gostovanja u Torinu u istoriji Serije A, uz čak 20 primljenih golova.

Spaleti će ponovo moći da računa na kapitena Manuela Lokatelija posle suspenzije, dok se Dušan Vlahović konačno vratio treninzima posle višemesečne pauze, ali još nije spreman za meč.

U napadu će se za mesto startera boriti Džonatan Dejvid i Lois Openda.

Sa druge strane, Pisa dolazi značajno oslabljena, bez Denuna, Vurala i Skufeta, dok su Kalabrezi i Lojola pod znakom pitanja.

Ako Juventus želi da ostane u trci za Ligu šampiona, ovo je utakmica koju jednostavno mora da dobije – i to bez drame.

