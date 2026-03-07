Tip fudbal

UVERTIRA ZA VELIKO FINALE KUPA KRALJA: Bitka na "Metropolitanu" bez kalkulacija

OVOGIDNjŠI finalisti Kupa kralja sudariće se ovog vikenda u La Ligi kada Atletiko Madrid na svom terenu dočekuje Real Sosijedad (18.30). Madriđani žele treću uzastopnu pobedu u prvenstvu, dok gosti iz San Sebastijana pokušavaju da ostanu u trci za evropska mesta.

FOTO: Tanjug/AP

Subotnje veče na stadionu "Rijad Er Metropolitano" donosi duel koji bi mogao da ima i psihološki značaj pred veliko finale Kupa kralja, pošto će se upravo Atletiko Madrid i Real Sosijedad boriti za trofej u aprilu. Ipak, pre tog susreta oba tima imaju važne obaveze u prvenstvu.

Ekipa Dijega Simeonea dolazi posle poraza od Barselone u revanšu polufinala Kupa (3:0), ali su zahvaljujući ubedljivoj pobedi iz prvog meča uspeli da izbore plasman u finale.

U La Ligi su u znatno boljoj formi, sa dve uzastopne pobede protiv Espanjola i Real Ovijeda, što ih drži na trećem mestu na tabeli.

"Jorgandžije" su posebno ubedljive na domaćem terenu, gde su osvojile 34 boda iz 13 utakmica, što je drugi najbolji učinak u ligi.

Simeoneov tim ima osam bodova više od petoplasiranog Betisa, pa je plasman u Ligu šampiona za narednu sezonu veoma blizu.

Sa druge strane, Real Sosijedad je takođe izborio finale Kupa kralja, pošto je u polufinalu eliminisao Atletik Bilbao ukupnim rezultatom 2:0.

Taj uspeh dodatno je podigao samopouzdanje ekipe Pelegrina Mataraca, koja želi i plasman u evropska takmičenja kroz prvenstvo.

Baskijski klub trenutno zauzima osmo mesto na tabeli, ali zaostaje samo pet bodova za šestoplasiranom Seltom, pa je borba za Evropu i dalje potpuno otvorena.

U poslednjem prvenstvenom meču savladali su Majorku minimalnim rezultatom i sada traže još jedan veliki skalp.

Prvi duel ovih timova u sezoni završen je nerešeno (1:1), ali Sosijedad nije pobedio Atletiko još od januara 2022. godine. Upravo zato Madriđani u ovaj susret ulaze sa blagom psihološkom prednošću.

Simeone će verovatno dobiti dodatnu opciju u veznom redu, pošto se Pablo Barios oporavio od povrede, dok se očekuje promena u napadu, Aleksander Sorlot bi mogao da dobije prednost u odnosu na Antoana Grizmana.

Kod gostiju se u tim vraća Brajs Mendes posle suspenzije, ali će zbog povreda izostati Takefusa Kubo, Alvaro Odriozola i Injaki Ruperez.

Napad Sosijedada predvodiće Mikel Ojarzabal, uz podršku Aleksa Barrenetče i Gonsala Guedeša po bokovima.

Sve ukazuje na to da nas očekuje čvrst i taktički zahtevan meč, u kojem bi nijanse mogle da odluče pobednika – a možda i nagoveste rasplet budućeg finala Kupa kralja.

NAŠ TIP: 1 (kvota 1.70)

