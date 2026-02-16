NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
20.45 Kaljari - Leće 1X&0-3 (1.58)
21.00 Koventri - Midlzbro GG (1.60)
Ukupna kvota: 4.17
Kaljari igra odlično kod kuće, tu osvaja većinu svojih bodova, a i znamo da oba tima preferiraju "tvrd" fudbal sa malo golova.
Barselona je daleko kvalitetnija od Đirone, napadački je uvek raspoložena i očekujemo rutinski trijumf u malom katalonskom derbiju.
Koventri i Midlzbro su dva vodeća tima Čempionšipa, gosti su u strašnoj formi, dok će domaćini imati veliku podršku sa tribina i očekujemo veoma zanimljiv meč.
