Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

16. 02. 2026. u 09:05

ZA početak nove radne nedelje smo vam spremili sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

FOTO: Tanjug/AP

Ponedeljak

20.45 Kaljari - Leće 1X&0-3 (1.58)

21.00 Đirona - Barselona 2&|1+&2+ (1.68)
21.00 Koventri - Midlzbro GG (1.60)

Ukupna kvota: 4.17

Kaljari igra odlično kod kuće, tu osvaja većinu svojih bodova, a i znamo da oba tima preferiraju "tvrd" fudbal sa malo golova.

Barselona je daleko kvalitetnija od Đirone, napadački je uvek raspoložena i očekujemo rutinski trijumf u malom katalonskom derbiju.

Koventri i Midlzbro su dva vodeća tima Čempionšipa, gosti su u strašnoj formi, dok će domaćini imati veliku podršku sa tribina i očekujemo veoma zanimljiv meč.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

