OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

Olja Mrkić

15. 02. 2026. u 06:45 >> 02:41

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

Nedelja

14.30 Herenven - Zvole  GG (1,57)

16.00 Famalikao U23 - Braga U23 GG (1,44)
16.00 Odenze - Midtjiland GG (1,51)
16.45 Sparta R. - NEC GG (1,45)

Ukupna kvota: 4,95

 

HITNO: Šešelj otkrio šta je neophodno

