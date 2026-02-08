VRAG JE ODNEO ŠALU: Bajern "rasipa" bodove gde stigne, ako ovako nastavi "upisana" titula bi mogla biti u opasnosti

FUDBALERI Bajern Minhena će danas pokušati da prekinu niz od dva vezana ligaška meča bez pobede kada na na "Alijanc areni" budu dočekali izuzetno raspoloženi Hofenhajm (17.30).

FOTO: Tanjug/AP/Sven Hoppe

Iako su i dalje lideri Bundeslige sa 51 bodom, Bajern je u blagom padu forme. Remi sa novajlijom Hamburgom (2:2) krajem januara, uz prethodni poraz, omogućio je Dortmundu da smanji zaostatak na šest bodova uoči ovog kola.

Još više brine defanzivni segment, protiv Bavaraca je po naprednoj statistici na poslednja tri ligaška meča stvoreno čak 13 velikih šansi, koliko su ranije dopuštali na čak deset utakmica.

Ofanzivno, ekipa Vensana Kompanija i dalje isporučuje, domaćin je postigao najmanje dva gola na 12 od poslednjih 13 mečeva u svim takmičenjima.

Međutim, ritam velikih utakmica se nastavlja, jer ih krajem meseca čeka derbi sa Dortmundom, pa je duel sa Hofenhajmom daleko od rutine.

Gosti dolaze u Minhen kao trećeplasirani tim lige sa 42 boda i serijom od sedam mečeva bez poraza, uz čak šest pobeda.

Hofenhajm je jedan od najefikasnijih timova Bundeslige, sa tri ili više postignutih golova u devet od poslednjih 14 ligaških utakmica.

Na strani su takođe stabilni – samo jedan poraz na poslednjih 11 gostovanja.

Ipak, tradicija je na strani Bajerna, koji je dobio tri poslednja međusobna duela, uključujući ubedljivih 4:1 u septembru.

Što se tiče izostanaka, pitanje je da li će Manuel Nojer braniti zbog bolesti, ali i bez njega domaćin ostaje favorit, pre svega zahvaljujući Hariju Kejnu, koji juri deveti gol na poslednjih deset mečeva.

Hofenhajm će biti oslabljen suspenzijom Vutera Burgera, ali kontinuitet i samopouzdanje gostiju garantuju otvorenu i dinamičnu utakmicu.

