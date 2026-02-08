Tip fudbal

ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu

Mister Tipster

08. 02. 2026. u 08:02

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila tri predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

ЗА ЉУБИТЕЉЕ БРЗЕ ИСПЛАТЕ: Голеаде у првом полувремену

FOTO: Tanjug/AP

Nedelja

16.00 Real Madrid (z) - Espanjol (z) |2+ (1.93)

17.30 Bajern - Hofenhajm |2+ (1.80)

Ukupna kvota: 3.47

